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Kariyeri Boyunca Alkol ve Kumar Bağımlılığıyla Boğuşan Steven Caulker Türkiye’ye Geliş Hikayesini Anlattı!

Kariyeri Boyunca Alkol ve Kumar Bağımlılığıyla Boğuşan Steven Caulker Türkiye’ye Geliş Hikayesini Anlattı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 17:04

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Steven Caulker, 2019-2021 yılları arasında Alanyaspor'da oynamış ve bu dönemde Sergen Yalçın yönetiminde takımın savunma hattında önemli bir parça olmuştur. Başarılı futbolcu Caulker'ın, Türkiye’ye geliş hikayesini anlattığı video @liberofutbolhq TikTok hesabında yayınlandı.

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Steven Caulker, o dönem Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın ile karşılaşmasıyla başlayan Türkiye'ye geliş serüvenini anlattı.

Steven Caulker, o dönem Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın ile karşılaşmasıyla başlayan Türkiye'ye geliş serüvenini anlattı.

Kariyeri boyunca alkol ve kumar bağımlılığıyla boğuşan Caulker, Türkiye'de bir efsane olan Sergen Yalçın'ın ona şans verdiğini ve onun da sigara, alkol içip kumar oynadığını söyledi.

Kariyeri boyunca alkol ve kumar bağımlılığıyla boğuşan Caulker, Türkiye'de bir efsane olan Sergen Yalçın'ın ona şans verdiğini ve onun da sigara, alkol içip kumar oynadığını söyledi.

Ayrıca Caulker, Alanyaspor'da maaşını arttırmalarına sebep olan o eğlenceli hikayeyi de paylaştı. 👇

Ayrıca Caulker, Alanyaspor'da maaşını arttırmalarına sebep olan o eğlenceli hikayeyi de paylaştı. 👇

'Menajerimin karısının numarasını değiştirip bizi aramasını söyledik. Görüşme sırasında kimin aradığını soran Alanyasporlu yöneticilere Stoke City’den de teklif olduğunu söyledik böylece maaşı artırdılar!”

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