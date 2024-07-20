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Mert Müldür'ün Gürcistan'a Attığı Gol Taraftar Oylarıyla EURO 2024'ün En İyi Golü Seçildi!

Mert Müldür'ün Gürcistan'a Attığı Gol Taraftar Oylarıyla EURO 2024'ün En İyi Golü Seçildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 14:19

A Milli Takım forması giyen Mert Müldür'ün Gürcistan maçında müthiş bir vuruşla gelen golü, taraftarlar tarafından EURO2024'ün en güzel golü seçildi.

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Bizim Çocuklar'ın Hollanda'ya elenerek çeyrek finalde noktaladığı EURO 2024'e şampiyon, İspanya olmuştu.

Bizim Çocuklar'ın Hollanda'ya elenerek çeyrek finalde noktaladığı EURO 2024'e şampiyon, İspanya olmuştu.

UEFA, taraftar oylarıyla seçilen turnuvanın en güzel golünü açıkladı.

UEFA, taraftar oylarıyla seçilen turnuvanın en güzel golünü açıkladı.

Mert Müldür'ün Gürcistan'a attı gol, listenin zirvesinde yer aldı. Yamal'ın Fransa'ya attı gol ikinci, Arda Güler'in Gürcistan'a attı gol ise üçüncü oldu.

Mert Müldür'ün Gürcistan'a attı gol, listenin zirvesinde yer aldı. Yamal'ın Fransa'ya attı gol ikinci, Arda Güler'in Gürcistan'a attı gol ise üçüncü oldu.

Mert Müldür'ün golü 👇

Yamal'ın golü 👇

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Arda Güler'in golü 👇

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