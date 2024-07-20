Olimpiyatlarda Bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un Taşıyacak Olmasına Gelen Yorumlar
Olimpiyatlarda Bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un Taşıyacak Olmasına Gelen Yorumlar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, boksör Busenaz Sürmeneli ile okçu Mete Gazoz'un taşıyacağını duyurdu. Peki, sporseverler verilen kararı nasıl karşıladı?
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Tüm dünyanın heyecanla beklediği Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için geri sayıma geçildi.
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26 Temmuz'daki açılış töreni ile başlayacak dev organizasyonda ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyacak isimler belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı, Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını açıkladı.
Sosyal medyada sporseverlerden bazıları Eda Erdem ismini öne çıkarsa da alınan karar, büyük ölçüde olumlu karşılandı.
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