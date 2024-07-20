Olimpiyatlarda Bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un Taşıyacak Olmasına Gelen Yorumlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, boksör Busenaz Sürmeneli ile okçu Mete Gazoz'un taşıyacağını duyurdu. Peki, sporseverler verilen kararı nasıl karşıladı?