Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Antrenmandaki Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi!

Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularının başantrenörleri Ze Roberto ile yaptıkları son antrenman, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok kullanıcı, Güney Amerika ekibi hakkında esprili bir dille 'büyü mü yapıyorlar?' yorumunda bulundu.