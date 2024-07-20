Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Antrenmandaki Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi!
Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Antrenmandaki Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi!
Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularının başantrenörleri Ze Roberto ile yaptıkları son antrenman, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok kullanıcı, Güney Amerika ekibi hakkında esprili bir dille 'büyü mü yapıyorlar?' yorumunda bulundu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da yer aldığı Milletler Ligi'nin normal etabını namağlup tamamlayan Brezilya, turnuvanın en dikkat çeken takımı olmuştu.
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Ancak Ze Roberto yönetimindeki ekip, finallerdeki ilk maçında Polonya'ya mağlup olarak macerasını çeyrek finalde noktalamıştı.
Gözünü Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na çeviren Brezilya, bu kez ise antrenmanıyla ilgilerin odağı oldu.
Ze Roberto ve voleybolcuların eğlendiği anlar 👇
Ve kendilerine gelen yorumlar 👇
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