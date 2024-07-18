Hande Baladın ve Zehra Güneş'ın Sakatlığı Hakkında Endişelendiren Açıklama!
Hande Baladın ve Zehra Güneş'ın Sakatlığı Hakkında Endişelendiren Açıklama!
Youtube'da Kısa Paslar kanalına konuk olan Mehmet Sevinç, KP Volley'de Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları öncesindeki durumunu değerlendirdi. Sevinç, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sakatlıklarına değinirken ikilinin tam hazır olmadığını ilk maçlarda forma giyememe ihtimalinin altını çizdi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmesinin ardından gözler Olimpiyat Oyunları'na çevrildi.
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Paris'in ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayacak dev organizasyondaki ilk maçımız heyecanla beklenirken sakatlıkları devam eden sporcularımızın durumu da merak konusu haline geldi.
KP Volley'de takımı değerlendiren Mehmet Sevinç, Hande ve Zehra'nın sakatlığından bahsetti.
Sevinç, ikilinin sakatlıklarını tam atlatamadığını, grup maçlarında forma giyememe ihtimallerinin olduğunu ifade etti.
Hande ve Zehra, Milletler Ligi sırasında sakatlanmış ve turnuvanın büyük bir bölümünde forma giyememişti.
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Sevinç'in değerlendirmesine gelen yorumlar 👇
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