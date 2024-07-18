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Hande Baladın ve Zehra Güneş'ın Sakatlığı Hakkında Endişelendiren Açıklama!

Hande Baladın ve Zehra Güneş'ın Sakatlığı Hakkında Endişelendiren Açıklama!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 11:51

Youtube'da Kısa Paslar kanalına konuk olan Mehmet Sevinç, KP Volley'de Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları öncesindeki durumunu değerlendirdi. Sevinç, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sakatlıklarına değinirken ikilinin tam hazır olmadığını ilk maçlarda forma giyememe ihtimalinin altını çizdi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmesinin ardından gözler Olimpiyat Oyunları'na çevrildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmesinin ardından gözler Olimpiyat Oyunları'na çevrildi.

Paris'in ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayacak dev organizasyondaki ilk maçımız heyecanla beklenirken sakatlıkları devam eden sporcularımızın durumu da merak konusu haline geldi.

Paris'in ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayacak dev organizasyondaki ilk maçımız heyecanla beklenirken sakatlıkları devam eden sporcularımızın durumu da merak konusu haline geldi.

KP Volley'de takımı değerlendiren Mehmet Sevinç, Hande ve Zehra'nın sakatlığından bahsetti.

KP Volley'de takımı değerlendiren Mehmet Sevinç, Hande ve Zehra'nın sakatlığından bahsetti.

Sevinç, ikilinin sakatlıklarını tam atlatamadığını, grup maçlarında forma giyememe ihtimallerinin olduğunu ifade etti.

Sevinç, ikilinin sakatlıklarını tam atlatamadığını, grup maçlarında forma giyememe ihtimallerinin olduğunu ifade etti.

'Şimdi Hande %100 hazır değil. Yarın maç olsa haftaya maç olsa oynayamaz. Zehra için de aynı şey geçerli.

Ama Olimpiyat için biz grubu geçeceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle her ne şekilde olursa olsun gruptan çıkacağız. Orada da bizim en az bir 10 günlük süremiz var yani o 10 gün bize ekstra bir zaman kazandırıyor. Çeyrek finale belki de tüm oyuncularımızı %100 hazır şekilde gelmiş olacaklar. 

Yani belki Hocanın kafasındaki plan şu, benim anladığım kadarıyla; ilk maçlarda ben grupta bu oyuncular olmadan da oynayabilirim, İrfan Can da olduğu gibi. Ancak sonrasında ilerleyen turlarda bu oyuncular iyileşmiş olacak, bu oyuncularla da devam edebilirim. Bu yüzden böyle bir kadro yaptı, yani iyileşme ihtimali olan oyuncuları aldı. '

Hande ve Zehra, Milletler Ligi sırasında sakatlanmış ve turnuvanın büyük bir bölümünde forma giyememişti.

Hande ve Zehra, Milletler Ligi sırasında sakatlanmış ve turnuvanın büyük bir bölümünde forma giyememişti.
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Sevinç'in değerlendirmesine gelen yorumlar 👇

Sevinç'in değerlendirmesine gelen yorumlar 👇
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