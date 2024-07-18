Hande Baladın ve Zehra Güneş'ın Sakatlığı Hakkında Endişelendiren Açıklama!

'Şimdi Hande %100 hazır değil. Yarın maç olsa haftaya maç olsa oynayamaz. Zehra için de aynı şey geçerli.

Ama Olimpiyat için biz grubu geçeceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle her ne şekilde olursa olsun gruptan çıkacağız. Orada da bizim en az bir 10 günlük süremiz var yani o 10 gün bize ekstra bir zaman kazandırıyor. Çeyrek finale belki de tüm oyuncularımızı %100 hazır şekilde gelmiş olacaklar.

Yani belki Hocanın kafasındaki plan şu, benim anladığım kadarıyla; ilk maçlarda ben grupta bu oyuncular olmadan da oynayabilirim, İrfan Can da olduğu gibi. Ancak sonrasında ilerleyen turlarda bu oyuncular iyileşmiş olacak, bu oyuncularla da devam edebilirim. Bu yüzden böyle bir kadro yaptı, yani iyileşme ihtimali olan oyuncuları aldı. '