Filenin Sultanları Olimpiyat Kadrosuna Seçilmeyen Simge ve İlkin'i Yalnız Bırakmadı!
Filenin Sultanları Olimpiyat Kadrosuna Seçilmeyen Simge ve İlkin'i Yalnız Bırakmadı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız, Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde kendileri için düzenlenen moral yemeğinin ardından Simge Aköz ve İlkin Aydın ile buluştu. Aköz ve Aydın, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosunda kendilerine yer bulamamış, verilen karar eleştirilere neden olmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Paris'in ev sahipliği yapacağı, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklanmıştı.
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Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekibimizde İlkin Aydın ve Simge Aköz dışarıda kalmıştı.
Karar sonrası Aköz, duruma saygı duyduğunu belirterek millilere başarılar dilemişti.
Bugün ise başarılı voleybolcularımız, kadroya seçilmeyen arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Filenin Sultanları, kendileri için düzenlenen moral yemeğinin ardından Simge ve İlkin ile buluştu.
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Aköz, sosyal medya hesabından "Canlarım benim, iyi ki" diyerek paylaşımda bulundu. 👇
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