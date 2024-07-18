Filenin Sultanları Olimpiyat Kadrosuna Seçilmeyen Simge ve İlkin'i Yalnız Bırakmadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız, Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde kendileri için düzenlenen moral yemeğinin ardından Simge Aköz ve İlkin Aydın ile buluştu. Aköz ve Aydın, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosunda kendilerine yer bulamamış, verilen karar eleştirilere neden olmuştu.