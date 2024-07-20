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Barış Alper Yılmaz ile Karşılaştıkları Anı Anlatıp Milli Futbolcuya Bir Kez Daha Düşen Kadınlar

Barış Alper Yılmaz ile Karşılaştıkları Anı Anlatıp Milli Futbolcuya Bir Kez Daha Düşen Kadınlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 13:52

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, gündemden düşmüyor. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te herkesin takdirini toplayan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle kadınların yakın takibinde. Bazı hayranları, kendisiyle karşılaştıkları anları paylaştı.

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Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden Bizim Çocuklar, tüm Türkiye'yi heyecana boğup büyük gurur yaşatmıştı.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden Bizim Çocuklar, tüm Türkiye'yi heyecana boğup büyük gurur yaşatmıştı.

Milli futbolcularımızın her biri üst düzey mücadele ederken öne çıkan isimlerden biri, Barış Alper Yılmaz olmuştu.

Milli futbolcularımızın her biri üst düzey mücadele ederken öne çıkan isimlerden biri, Barış Alper Yılmaz olmuştu.

24 yaşındaki oyuncu, futbolunun yanı sıra samimi halleriyle de dikkat çekmişti.

24 yaşındaki oyuncu, futbolunun yanı sıra samimi halleriyle de dikkat çekmişti.

Başarılı futbolcu, dışarıda karşılaştığı hayranlarını da hiçbir zaman kırmıyormuş hatta saygısı çok beğenilmiş.

Başarılı futbolcu, dışarıda karşılaştığı hayranlarını da hiçbir zaman kırmıyormuş hatta saygısı çok beğenilmiş.

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