Satışlar Kasayı Doldurdu: Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City Premier Lig'e Bir Oyuncu Daha Gönderdi
Satışlar Kasayı Doldurdu: Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City Premier Lig'e Bir Oyuncu Daha Gönderdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Hull City’den 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene’i renklerine bağladığını açıkladı. Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Jaden'ı transfer ettiğinde 'Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur.' demişti.
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Geçtiğimiz günlerde takımın yıldız oyuncusu Jacob Greaves'i Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich'e 21.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle gönderen Acun Ilıcalı, yine çok konuşulacak bir satışa imza attı.
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Performansıyla göz dolduran Jaden Philogene, eski kulübü Aston Villa'ya oldu.
Premier Lig ekibi, bu transfer için Hull City'e 16 milyon euro ödedi.
22 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonunun başında Aston Villa'dan 5.80 milyon euroya transfer edilmişti.
Jaden, bir senelik Hull City kariyerinde 33 maça çıktı ve takımına 12 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
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Ilıcalı'nın 10 Ekim 2023'teki açıklaması: "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene"
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