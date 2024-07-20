Ali Koç'tan En-Nesyri Açıklaması: "Sabrımız Taşmak Üzere"
Ali Koç'tan En-Nesyri Açıklaması: "Sabrımız Taşmak Üzere"
Ali Koç, bir süredir gündemlerinde olan ve henüz sonuçlanamayan En-Nesyri'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, görüşmelerin 48 saat içinde sonlanmasını istediğini, sabrının taşmak üzere olduğunu ifade etti.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliğine katıldı.
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Taraftarların yoğun ilgisiyle karşlanan Koç, gecede biten transferler ve görüşme aşamasındaki futbolcular hakkındaki gelişmelere değindi.
"Mario Branco'ya 48 saat verdim"
"Sabrımız taşmak üzere"
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