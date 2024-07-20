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Ali Koç'tan En-Nesyri Açıklaması: "Sabrımız Taşmak Üzere"

Ali Koç'tan En-Nesyri Açıklaması: "Sabrımız Taşmak Üzere"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 08:34

Ali Koç, bir süredir gündemlerinde olan ve henüz sonuçlanamayan En-Nesyri'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, görüşmelerin 48 saat içinde sonlanmasını istediğini, sabrının taşmak üzere olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliğine katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliğine katıldı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşlanan Koç, gecede biten transferler ve görüşme aşamasındaki futbolcular hakkındaki gelişmelere değindi.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşlanan Koç, gecede biten transferler ve görüşme aşamasındaki futbolcular hakkındaki gelişmelere değindi.

"Mario Branco'ya 48 saat verdim"

"Mario Branco'ya 48 saat verdim"

'Bize 3-4 tane transfer lazımdı, iki kanat, bir forvet, bir stoper. Hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı (Söyüncü) istiyordu, bitirdik. Maximin'i istiyordu, bitirdik. İkinci kanat Oğuz Aydın'ı aldık. Hakikaten çok iyi bir transfer yapmışız. Şimdiden yolu açık olsun. Çok önceden Levent Mercan'ı aldık, o da başarılı olacak göreceksiniz. Ferdi'yi (Kadıoğlu) çok isteyen var. Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz. Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini bitirdikten sonra, ağustos sonuna kadar fırsat transferleri bekleyeceğiz. Forveti hepiniz merak ediyorsunuz. En-Nesyri'yi çok istiyordum, hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun, Mario Branco'ya 48 saat verdim. Kadromuz iyiydi, şimdi daha iyi oldu. Bir iki nokta atışı daha, gerekirse daha da iyi olabilir. Şu ana kadar 'Jose Mourinho'yu iyiki getirmişiz.' diyorum. DNA'sı, bizim DNA'mıza çok çok uyuyor.'

"Sabrımız taşmak üzere"

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