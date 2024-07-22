Et Bekleyen Tilkiye Yaprak Sarması Şoku: Giresun'da Bir Vatandaş Tilkiyi Elleriyle Besledi

Tilkiler, doğadaki en başarılı yırtıcılardan biri olarak bilinir. Genellikle doğadaki küçük memeliler (fareler, tavşanlar, sincaplar), kuşlar, sürüngenler ve böcekler gibi çeşitli hayvanlarla beslenirler.
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Giresun'da bu yırtıcı hayvanlardan biriyle karşılaşan vatandaş, tilkiye elleriyle yaprak sarması yedirdi.
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Olay, doğanın bu sevimli yırtıcısının insanların samimi yaklaşımına nasıl karşılık verebileceğini gözler önüne serdi.
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