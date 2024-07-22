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Et Bekleyen Tilkiye Yaprak Sarması Şoku: Giresun'da Bir Vatandaş Tilkiyi Elleriyle Besledi

Et Bekleyen Tilkiye Yaprak Sarması Şoku: Giresun'da Bir Vatandaş Tilkiyi Elleriyle Besledi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 23:58

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Tilkiler, doğadaki en başarılı yırtıcılardan biri olarak bilinir. Genellikle doğadaki küçük memeliler (fareler, tavşanlar, sincaplar), kuşlar, sürüngenler ve böcekler gibi çeşitli hayvanlarla beslenirler.

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Giresun'da bu yırtıcı hayvanlardan biriyle karşılaşan vatandaş, tilkiye elleriyle yaprak sarması yedirdi.

Giresun'da bu yırtıcı hayvanlardan biriyle karşılaşan vatandaş, tilkiye elleriyle yaprak sarması yedirdi.

Olay, doğanın bu sevimli yırtıcısının insanların samimi yaklaşımına nasıl karşılık verebileceğini gözler önüne serdi.

Olay, doğanın bu sevimli yırtıcısının insanların samimi yaklaşımına nasıl karşılık verebileceğini gözler önüne serdi.

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