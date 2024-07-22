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Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Babasının Diyaloğu Gündem Oldu: "Kızım Sen Doğuştan Güzelsin"

Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Babasının Diyaloğu Gündem Oldu: "Kızım Sen Doğuştan Güzelsin"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 19:56

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Ünlü fenomen Mika Can Raun, geçirdiği estetik operasyonların ardından dış görünüşündeki büyük değişimiyle biliniyor.

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Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu da açıklamıştı.

Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu da açıklamıştı.

Ünlü fenomenin makyaj yaparken çektiği videoda, babasının "Kızım sen neden makyaj yapıyorsun? Doğuştan güzelsin" dediği duyuldu.

Ünlü fenomenin makyaj yaparken çektiği videoda, babasının "Kızım sen neden makyaj yapıyorsun? Doğuştan güzelsin" dediği duyuldu.

Ardından Mika'nın söyledikleri ve babasıyla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Ardından Mika'nın söyledikleri ve babasıyla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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