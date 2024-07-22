Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Babasının Diyaloğu Gündem Oldu: "Kızım Sen Doğuştan Güzelsin"

Ünlü fenomen Mika Can Raun, geçirdiği estetik operasyonların ardından dış görünüşündeki büyük değişimiyle biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu da açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü fenomenin makyaj yaparken çektiği videoda, babasının "Kızım sen neden makyaj yapıyorsun? Doğuştan güzelsin" dediği duyuldu.
Ardından Mika'nın söyledikleri ve babasıyla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Videonun tamamı için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın