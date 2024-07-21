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Ünlü Şarkıcı Göksel ve Güneş'ten Unutulmaz Düet: "Aşkın Yalanmış" Şarkısını Beraber Seslendirdiler

Ünlü Şarkıcı Göksel ve Güneş'ten Unutulmaz Düet: "Aşkın Yalanmış" Şarkısını Beraber Seslendirdiler

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 20:47

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Harbiye'de sahne alan Göksel'e yetenekli sanatçı Güneş eşlik etti. @itsmeomerdogan isimli sosyal medya kullanıcısı, ikili sahnedeyken o anları kameraya kaydetti.

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Harbiye'de binlerce seyircinin karşısında "Aşkın Yalanmış" şakısını seslendiren ikili sosyal medyada beğeni topladı.

Harbiye'de binlerce seyircinin karşısında "Aşkın Yalanmış" şakısını seslendiren ikili sosyal medyada beğeni topladı.

Göksel'e eşlik eden şarkıcı Güneş ilk defa başka bir sanatçının konserinde sahne aldığını söyledi.

Göksel'e eşlik eden şarkıcı Güneş ilk defa başka bir sanatçının konserinde sahne aldığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcısı, sahne alan ikilinin videosunu 'gidik kızlar toplantısı' notuyla paylaştı.

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