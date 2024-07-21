Ünlü Şarkıcı Göksel ve Güneş'ten Unutulmaz Düet: "Aşkın Yalanmış" Şarkısını Beraber Seslendirdiler

Harbiye'de sahne alan Göksel'e yetenekli sanatçı Güneş eşlik etti. @itsmeomerdogan isimli sosyal medya kullanıcısı, ikili sahnedeyken o anları kameraya kaydetti.
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Harbiye'de binlerce seyircinin karşısında "Aşkın Yalanmış" şakısını seslendiren ikili sosyal medyada beğeni topladı.
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Göksel'e eşlik eden şarkıcı Güneş ilk defa başka bir sanatçının konserinde sahne aldığını söyledi.
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