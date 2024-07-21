Sevgilisine Hemcinsleri Tarafından Gelen Mesajları Okuyan TikTok Kullanıcısı İsyan Etti!

TikTok'ta videoları tutmaya başlayan @merveocall isimli sosyal medya kullanıcısı, sevgilisine kadınlar tarafından gelen mesajları okudu.
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TikTok'a yeni video atmaya başladığını açıklayan genç kız, videolarındaki izlenme sayısı arttıkça erkek arkadaşına kadınlar tarafından gelen mesajların da arttığını söyledi.
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Sevgilisine kadınlar tarafından gelen "Selam, umarım iyisindir. Benle daha iyi olabilirsin." gibi rahatsız edici mesajları okuyan genç kız bu duruma tepki gösterdi.
Videonun tamamı için:
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