Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisine Hemcinsleri Tarafından Gelen Mesajları Okuyan TikTok Kullanıcısı İsyan Etti!

Sevgilisine Hemcinsleri Tarafından Gelen Mesajları Okuyan TikTok Kullanıcısı İsyan Etti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 19:44

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta videoları tutmaya başlayan @merveocall isimli sosyal medya kullanıcısı, sevgilisine kadınlar tarafından gelen mesajları okudu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok'a yeni video atmaya başladığını açıklayan genç kız, videolarındaki izlenme sayısı arttıkça erkek arkadaşına kadınlar tarafından gelen mesajların da arttığını söyledi.

TikTok'a yeni video atmaya başladığını açıklayan genç kız, videolarındaki izlenme sayısı arttıkça erkek arkadaşına kadınlar tarafından gelen mesajların da arttığını söyledi.

Sevgilisine kadınlar tarafından gelen "Selam, umarım iyisindir. Benle daha iyi olabilirsin." gibi rahatsız edici mesajları okuyan genç kız bu duruma tepki gösterdi.

Sevgilisine kadınlar tarafından gelen "Selam, umarım iyisindir. Benle daha iyi olabilirsin." gibi rahatsız edici mesajları okuyan genç kız bu duruma tepki gösterdi.

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın