Görüş Bildir
Haberler
Video
Soğuk Savaş Programı'nda 'Mustafa Sarıgül' Göndermesi: "Yakın Koruma"

Soğuk Savaş Programı'nda 'Mustafa Sarıgül' Göndermesi: "Yakın Koruma"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 16:58 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 16:59

İçerik Devam Ediyor

Soğuk Savaş, ünlü isimlerin konuk olduğu, soğuk esprilerin yapıldığı ve soru-cevap şeklinde ilerleyen eğlenceli bir YouTube mizah programı olarak biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Soğuk Savaş'ın bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Emre Uzunboy oldu. Kendisine "Aktif siyasetin olmazsa olmazı nedir?" sorusu ve ardından gelen "Yakın koruma" cevabıyla 'Mustafa Sarıgül' göndermesi yapıldı.

Soğuk Savaş'ın bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Emre Uzunboy oldu. Kendisine "Aktif siyasetin olmazsa olmazı nedir?" sorusu ve ardından gelen "Yakın koruma" cevabıyla 'Mustafa Sarıgül' göndermesi yapıldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki erkeğin yakınlaştığı ve görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki erkeğin yakınlaştığı ve görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti.

Ulusal Kriminal Büro tarafından yayınlanan ön rapora göre görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ortaya çıkmıştı.

Detaylar için👇

Emre Uzunboy'a "Yakın koruma" cevabıyla yapılan "Mustafa Sarıgül" göndermesi stüdyodakileri buz kestirdi!

Emre Uzunboy'a "Yakın koruma" cevabıyla yapılan "Mustafa Sarıgül" göndermesi stüdyodakileri buz kestirdi!

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın