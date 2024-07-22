Soğuk Savaş Programı'nda 'Mustafa Sarıgül' Göndermesi: "Yakın Koruma"

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Soğuk Savaş'ın bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Emre Uzunboy oldu. Kendisine "Aktif siyasetin olmazsa olmazı nedir?" sorusu ve ardından gelen "Yakın koruma" cevabıyla 'Mustafa Sarıgül' göndermesi yapıldı.
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki erkeğin yakınlaştığı ve görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti.
Emre Uzunboy'a "Yakın koruma" cevabıyla yapılan "Mustafa Sarıgül" göndermesi stüdyodakileri buz kestirdi!
Videonun tamamı için:
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