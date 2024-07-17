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Mustafa Sarıgül ve Kaset İddiası: Kriminal Büro Raporu Ortaya Çıktı

Mustafa Sarıgül ve Kaset İddiası: Kriminal Büro Raporu Ortaya Çıktı

Mustafa Sarıgül
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 20:31

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki erkeğin yakınlaşması yer almış ve görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti. Özel bir şirket olan Ulusal Kriminal Büro tarafından yayınlanan ön rapora göre görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ortaya çıktı.

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Twitter üzerinden dün gece yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Twitter üzerinden dün gece yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kim tarafından yayınlandığı bilinmeyen videoda iki erkeğin birlikte olduğu ve görüntülerdeki kişilerin CHP Erzincan Milletvekili ile koruması olduğu iddia edilmişti.

Kim tarafından yayınlandığı bilinmeyen videoda iki erkeğin birlikte olduğu ve görüntülerdeki kişilerin CHP Erzincan Milletvekili ile koruması olduğu iddia edilmişti.

Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada videodaki kişinin kesinlike kendisi olmadığını duyurmuştu.

Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada videodaki kişinin kesinlike kendisi olmadığını duyurmuştu.

Ayrıca Sarıgül’ün video yayınlanır yayınlanmaz özel bir şirket olan Ulusal Kriminal Bürosu’na inceleme için başvuru yaptığı ve yapılan detaylı anatomik incelemede görüntülerde kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca Sarıgül’ün video yayınlanır yayınlanmaz özel bir şirket olan Ulusal Kriminal Bürosu’na inceleme için başvuru yaptığı ve yapılan detaylı anatomik incelemede görüntülerde kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ortaya çıktı.

Kriminal büronun açıkladığı ön rapor 👇

Kriminal büronun açıkladığı ön rapor 👇

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