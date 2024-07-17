Mustafa Sarıgül ve Kaset İddiası: Kriminal Büro Raporu Ortaya Çıktı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki erkeğin yakınlaşması yer almış ve görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti. Özel bir şirket olan Ulusal Kriminal Büro tarafından yayınlanan ön rapora göre görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ortaya çıktı.