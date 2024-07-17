Mustafa Sarıgül’ün Kasedi İddası: Sebep 15 Milyon Dolarlık Lüks Ev mi?
Mustafa Sarıgül’ün Kasedi İddası: Sebep 15 Milyon Dolarlık Lüks Ev mi?
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yer aldığı iddia edilen ve iki erkeğin birlikte olduğu videonun sosyal medyada yayınlanmasının yankıları sürüyor. Sarıgül cephesi görüntülerdeki kişinin kesinlikle kendileri olmadığını savunurken, olay çıkaran kasedin yayınlanmasının 15 milyon dolarlık lüks evin paylaşılamaması olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün gece Twitter’da paylaşılan ve iki erkeğin birlikte olduğu videodaki kişilerin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada görüntülerdeki kişinin kesinlikle kendisi olmadığını ve koruması olan kişinin de montaj ile videoya yerleştirildiğini açıkladı.
Gerçek Gündem’den Hatice Turhan ise yayınlanan videonun perde arkasını yazdı. İddiaya göre kasedin yayınlanma sebebi 15 milyon dolar değerindeki lüks ev.
“Beşiktaş belediye başkanı seçilen Murat Haznedar, Mustafa Sarıgül’ün avukatıydı. İşte bu Murat Haznedar’ın bir de yardımcısı vardı. Belediye çevrelerinde büyük iş bitirici olarak tanınan Hüseyin Sipahi. Sipahi'nin organizasyonu gözlerden kaçmadı. Görevden alındı, hatta bir dönem de içeriye girdi.”
“İşte böylesi bir bağlantıya sahip Sipahi, Mustafa Sarıgül ile ortak bir işe girmiş. Maslak’ta Ali Ağaoğlu’na ait bir gayrimenkulü 15 milyon dolara almış. Tapu ise Sarıgül’ün mutemedinde kalmış. Aradan geçen sürede Sipahi, parasını veya mülkün yarı tapusunu istemiş. Sarıgül ise sallayıp durmuş.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Tam bu sırada Mustafa Sarıgül’ün evinde çalışan kadın görevli ise bahsedilen kumpası kurmuş. Özel görüntüleri kayda almış. Bu görüntüler ise Hüseyin Sipahi'nin eline ulaşmış.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın