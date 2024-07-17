Mustafa Sarıgül’ün Kasedi İddası: Sebep 15 Milyon Dolarlık Lüks Ev mi?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yer aldığı iddia edilen ve iki erkeğin birlikte olduğu videonun sosyal medyada yayınlanmasının yankıları sürüyor. Sarıgül cephesi görüntülerdeki kişinin kesinlikle kendileri olmadığını savunurken, olay çıkaran kasedin yayınlanmasının 15 milyon dolarlık lüks evin paylaşılamaması olduğu iddia edildi.