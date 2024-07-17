Ortalık Karıştı: Mustafa Sarıgül'den, Sosyal Medyayı Karıştıran O Görüntüler Hakkında Yanıt
Ortalık Karıştı: Mustafa Sarıgül'den, Sosyal Medyayı Karıştıran O Görüntüler Hakkında Yanıt
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen uygunsuz görüntüler, sosyal medyaya sızdırıldı.Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarıgül'ün açıklaması şöyle: "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın