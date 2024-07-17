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Ortalık Karıştı: Mustafa Sarıgül'den, Sosyal Medyayı Karıştıran O Görüntüler Hakkında Yanıt

Ortalık Karıştı: Mustafa Sarıgül'den, Sosyal Medyayı Karıştıran O Görüntüler Hakkında Yanıt

Mustafa Sarıgül CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 06:30

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen uygunsuz görüntüler, sosyal medyaya sızdırıldı.Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı.

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Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

Sarıgül'ün açıklaması şöyle: "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Sarıgül'ün açıklaması şöyle: "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

İşte o paylaşım:

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