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Kiralık Ev İlanında İnanılmaz İstek: Gören Şoke Oldu

Kiralık Ev İlanında İnanılmaz İstek: Gören Şoke Oldu

İngiltere kira Eşcinsel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 11:31

İngiltere'de akılalmaz bir olay yaşandı. Kiralık ev ilanında inanılmaz bir istek yer aldı. Evine bir ev arkadaşı arayan adamın ilanı görenleri şoke etti. 

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Londra'nın Elephant and Castle semtinde yer alan iki yatak odalı dairenin bir odası için ayda 43 bin TL (1.000 £) istendi.

Londra'nın Elephant and Castle semtinde yer alan iki yatak odalı dairenin bir odası için ayda 43 bin TL (1.000 £) istendi.

Ancak kiralamayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var: Gelecekteki ev arkadaşınız, ara sıra çıplakların yer aldığı sosyal etkinlikler düzenlemeyi seven bir çıplaklar topluluğunda yer alıyor.

Ancak kiralamayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var: Gelecekteki ev arkadaşınız, ara sıra çıplakların yer aldığı sosyal etkinlikler düzenlemeyi seven bir çıplaklar topluluğunda yer alıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki Tom, boş odası için verdiği ilanda, 'Evdeyken çoğu zaman kıyafet giymeyi tercih etmiyorum, bu yüzden ideal olarak siz de bir natürist/nüdist olmalısınız ya da en azından bu konuda rahat olmalısınız.' ifadesini kullandı.

Eşcinsel kabin görevlisi, ideal ev arkadaşının erkek olduğunu belirterek, "Temiz, düzenli, sigara içmeyen, sosyal, açık fikirli ve yukarıda belirtilen tüm natürist şeylere karşı soğukkanlı biri olmalısınız" diye yazdı. Gelecekteki ev arkadaşıyla kurallar ve sınırlar konusunda konuşulacağını, hatta boş odayı "doğru insanlar ve fiyat karşılığında" bir çifte kiralamayı bile düşünebileceğini ekledi.

Eşcinsel kabin görevlisi, ideal ev arkadaşının erkek olduğunu belirterek, "Temiz, düzenli, sigara içmeyen, sosyal, açık fikirli ve yukarıda belirtilen tüm natürist şeylere karşı soğukkanlı biri olmalısınız" diye yazdı. Gelecekteki ev arkadaşıyla kurallar ve sınırlar konusunda konuşulacağını, hatta boş odayı "doğru insanlar ve fiyat karşılığında" bir çifte kiralamayı bile düşünebileceğini ekledi.

Tom kendisi hakkında da, "40 yaşına yeni girmiş, sigara içmeyen, tema parklarına, sinemaya meraklı, EastEnders'ı ve diğer çöp TV programlarını izlemeyi seven, şarap ve kokteyllerin tadını çıkaran bir eşcinselle aynı daireyi paylaşıyor olacaksınız."

Tom kendisi hakkında da, "40 yaşına yeni girmiş, sigara içmeyen, tema parklarına, sinemaya meraklı, EastEnders'ı ve diğer çöp TV programlarını izlemeyi seven, şarap ve kokteyllerin tadını çıkaran bir eşcinselle aynı daireyi paylaşıyor olacaksınız."

"Ben bir havayolu kabin ekibinde çalışıyorum, bu da ayda 7-12 gece uzakta olduğum anlamına geliyor. Standart ofis saatlerinde çalışıyorsanız tuvaleti kullanmak için çakışmamız pek olası değil" dedi. Eşyalı kiralanan yatak odasında ise çalışma masası, çift kişilik yatak, çekmeceli dolap ve aynalı gardıropların olduğu öğrenildi.

"Ben bir havayolu kabin ekibinde çalışıyorum, bu da ayda 7-12 gece uzakta olduğum anlamına geliyor. Standart ofis saatlerinde çalışıyorsanız tuvaleti kullanmak için çakışmamız pek olası değil" dedi. Eşyalı kiralanan yatak odasında ise çalışma masası, çift kişilik yatak, çekmeceli dolap ve aynalı gardıropların olduğu öğrenildi.
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