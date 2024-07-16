Kiralık Ev İlanında İnanılmaz İstek: Gören Şoke Oldu

Sözcü'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki Tom, boş odası için verdiği ilanda, 'Evdeyken çoğu zaman kıyafet giymeyi tercih etmiyorum, bu yüzden ideal olarak siz de bir natürist/nüdist olmalısınız ya da en azından bu konuda rahat olmalısınız.' ifadesini kullandı.