Emekliler İçin Kritik Gün: AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, Son Kararını Açıklayacak

Emekliler için kritik gün bugün. Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşının 12 bin lira olması planlanırken, AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, son kararını bugün açıklayacak.