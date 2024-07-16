Emekliler İçin Kritik Gün: AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, Son Kararını Açıklayacak
Emekliler İçin Kritik Gün: AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, Son Kararını Açıklayacak
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10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti.
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak. Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.
Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek.
Bu sorunun aşılması için ekonomi yönetimi bir çalışma başlatmıştı. AK Parti Meclis Grubu ve ekonomi yönetimiyle genel merkez yönetiminin de yer aldığı çalışmayı 8 Temmuz'da duyurmuştuk.
NTV'nin edindiği bilgilere göre, o çalışma tamamlandı.
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AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, son kararını bugün açıklayacak. En düşük emekli maaşına ilişkin maddenin hazırlanan yeni vergi düzenlemesine eklenmesi kararlaştırıldı. Paket bugün Meclis'e sunulacak.
En düşük emekli maaşının kaç lira olacağına yönelik çalışmalar çok kapsamlı sürdürüldü. 11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı. Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi.
En düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak. 12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak. Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.
Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da... Yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi yapılacak.
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yapmayın lan 2 bin nedir? sadaka mı veriyorsunuz emekliye.