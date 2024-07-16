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15 Temmuz Yürüyüşü Yapan Gruba Havai Fişekli Saldırı

15 Temmuz Yürüyüşü Yapan Gruba Havai Fişekli Saldırı

Hakkari 15 Temmuz Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 06:20

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm yurt genelinde çeşitli anmalar düzenlendi. Ancak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.

Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde başladı.

Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde başladı.

Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

Güvenlik güçleri mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti.

Güvenlik güçleri mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti.

İşte o anlar:

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