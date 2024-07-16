15 Temmuz Yürüyüşü Yapan Gruba Havai Fişekli Saldırı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm yurt genelinde çeşitli anmalar düzenlendi. Ancak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı.