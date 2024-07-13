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Elektrik Akımına Kapılarak Ölen İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Herkesi Şoke Etti

Elektrik Akımına Kapılarak Ölen İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Herkesi Şoke Etti

İzmir Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.07.2024 - 15:22

Türkiye bu acı olayı konuşuyor. İzmir'de sağanaktan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 2014 yılında yaptığı paylaşımı herkesi şoke etti. 

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Herkesin konuştuğu olayın detayları gündeme gelmeye başladı.

Herkesin konuştuğu olayın detayları gündeme gelmeye başladı.

İzmir’de dün saat 18.00 sularından itibaren kent merkezi genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak özellikle Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde kuvvetli yağarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış sebebiyle Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki kişi de elektrik akımına kapıldı.

İzmir’de dün saat 18.00 sularından itibaren kent merkezi genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak özellikle Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde kuvvetli yağarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış sebebiyle Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki kişi de elektrik akımına kapıldı.

Sağanak esnasında yağmur suyunun yükseldiği Enver Dündar Başar Sokak'taki yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılıp yere düştü. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan etkilenirken hayatını kaybetti.

Sağanak esnasında yağmur suyunun yükseldiği Enver Dündar Başar Sokak'taki yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılıp yere düştü. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan etkilenirken hayatını kaybetti.

Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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