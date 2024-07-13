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Zamlardan Nasibi Aldı! YHT Bilet Fiyatlarına Zam: Oran Yüzde 25'i Aştı

Zamlardan Nasibi Aldı! YHT Bilet Fiyatlarına Zam: Oran Yüzde 25'i Aştı

Ankara Zam Tren biletleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.07.2024 - 14:25

Bir zam haberi daha geldi. TCDD, YHT bilet fiyatlarında artışa gitti. Zamla birlikte Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye, Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 zam yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 zam yaptı.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye, Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.

Öte yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye, Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.

TCDD, hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yaptı. YHT bilet fiyatları son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında artış göstermişti.

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c.ysfalbs

4 sene daha akepeyle gitmezzzzzzzzzzzz

q

agapeli millet bunu beğendi limeakliemka

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