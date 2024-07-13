Bu Kez de Onların Peşine Düştü! Mehmet Şimşek: '5 milyon TL'nin Üzerindeki Kişileri Denetliyoruz'

Bir süredir açıklamalarıyla gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz' dedi.