Bu Kez de Onların Peşine Düştü! Mehmet Şimşek: '5 milyon TL'nin Üzerindeki Kişileri Denetliyoruz'
Bu Kez de Onların Peşine Düştü! Mehmet Şimşek: '5 milyon TL'nin Üzerindeki Kişileri Denetliyoruz'
Bir süredir açıklamalarıyla gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın