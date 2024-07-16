Donald Trump, Başkan Yardımcısı Adayını Açıkladı: Suikast Girişiminden Bıden'ı Sorumlu Tutmuştu

Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için aday olarak Trump'ı resmen seçtiklerini açıkladı. Trump ise Başkan Yardımcısı adayının 1984 doğumlu Senatör James David Vance olduğunu duyurdu. İsrail yanlısı tutumuyla ön plana çıkan Vance, ABD'nin İsrail'e gerekli desteği sağlaması gerektiğini savunuyor.