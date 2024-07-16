Milyonlarca Öğrenciyi Yakından İlgilendiren Haber Geldi: YKS Sonuçları Açıklandı
Milyonlarca Öğrenciyi Yakından İlgilendiren Haber Geldi: YKS Sonuçları Açıklandı
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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
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ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
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