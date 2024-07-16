Milyonlarca Öğrenciyi Yakından İlgilendiren Haber Geldi: YKS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.