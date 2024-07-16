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Milyonlarca Öğrenciyi Yakından İlgilendiren Haber Geldi: YKS Sonuçları Açıklandı

Milyonlarca Öğrenciyi Yakından İlgilendiren Haber Geldi: YKS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM yks
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 07:52

ÖSYM, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 2024-YKS sonuçlarını açıkladı. 

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS SONUÇ EKRANI

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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