AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Dikkat Çeken Hamle: Osman Kavala'yı Ziyaret Edeceğini Duyurdu
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Dikkat Çeken Hamle: Osman Kavala'yı Ziyaret Edeceğini Duyurdu
MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken hamle geldi. Türkeş, Gezi davasında tutuklanan iş insanı Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.
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MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten beklenmedik bir hamle geldi.
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Türkeş, Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini söyledi.
Kavala'nın uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldiğini söyleyen Türkeş, "Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağ olsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz" dedi.
Sorunun Kavala'yı aşan bir yani olduğunu öne süren Türkeş, "Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik" ifadelerini kullandı.
AK Partili Türkeş, Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine de "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" yanıtını verdi.
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