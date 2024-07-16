AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Dikkat Çeken Hamle: Osman Kavala'yı Ziyaret Edeceğini Duyurdu

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Tuğrul Türkeş, 'Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?' dedi.