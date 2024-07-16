ÖSYM'den Bir İlk: Yeniden Sınava Girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde bir karar duyuruldu. Sivas’ta girdiği üniversite sınavının ilk oturumunda sınav salonunda bir öğrencinin rahatsızlanması nedeniyle yarım saatlik kayıp yaşayan öğrencilere ÖSYM ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu.