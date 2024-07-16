ÖSYM'den Bir İlk: Yeniden Sınava Girecek
ÖSYM'den Bir İlk: Yeniden Sınava Girecek
ÖSYM'den emsal niteliğinde bir karar duyuruldu. Sivas’ta girdiği üniversite sınavının ilk oturumunda sınav salonunda bir öğrencinin rahatsızlanması nedeniyle yarım saatlik kayıp yaşayan öğrencilere ÖSYM ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖSYM tarafından 8 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda, bir öğrencinin epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle sınavda büyük bir aksaklık yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması beklenirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından 15 saniyelik ekleme yapılması öğrenciler tarafından kabul edilmedi. Velilerin ÖSYM’ye başvuru üzerine, öğrencilere ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sunarak mağduriyeti giderdi. Hakkını arayan ve kızının sınavda yaşadığı yarım saatlik mağduriyeti anlatan Murat Akpınar, “Yaklaşık 40 kişilik sınav salonunda bir çocuk rahatsızlanmış. 30 dakikalık bir kayıp yaşanmış. Biz bu durumu öğrenince ÖSYM’nin yönetmeliğini inceledik. Yönetmelikte böyle bir durum yaşandığında ne olacağı açıkça belirtilmiş. Bu tarz durumlarda yaşanan ne kadar kayıp varsa salon başkanı sınav sonuna süre eklemesi gerekiyormuş. Fakat sınav salon başkanı ve gözetmenler sınav sonuna 15 saniye gibi çok komik bir süre eklemişler” diye konuştu.
Hak aramanın ve mağduriyet varsa üstüne gitmenin her öğrenci ile velinin görevi olduğunu belirten Akpınar, “Biz veliler olarak öğrenir öğrenmez hakkımızı arama yoluna gittik. Bu sebeple savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra hiçbir çocuk bizim çocuğumuz gibi mağdur olmasın. Biz bu süreci başlattıktan sonra ÖSYM 5 Temmuz’da yönetim kurulunu topladı. Yönetim kurulu, başvurularımızı değerlendirip haklı buldu. Çünkü yönetmelikte çok açıktı bu mesele. Bu sebeple de salonda bulunan öğrencilere iki tercih sundu. Ek puan ve eş değer sınav tekrarı. Bizim çocuğumuz ve bir arkadaşı eş değer sınav tekrarını tercih etti. Hak aramak, mağduriyet varsa üstüne gitmek her öğrenci ve velinin görevi. Biz süreci başlattığımızda örnek bir olay var mı diye baktık fakat benzer hiçbir şey bulamadık. Bizim yaşadığımız bu durum emsal oldu” diye belirtti.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın