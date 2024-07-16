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Enkazdan Çıkarılan ve 500 Gündür Sahibine Ulaşılmayan 37 Çelik Kasa Açıldı: Varislere Teslim Edilecek

Enkazdan Çıkarılan ve 500 Gündür Sahibine Ulaşılmayan 37 Çelik Kasa Açıldı: Varislere Teslim Edilecek

Kahramanmaraş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 13:21

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler enkazdan çıkarılan ve 500 gündür sahibine ulaşılamayan çelik kasalar açıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremlerde 50 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremin yaraları halen sarılmaya devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremlerde 50 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremin yaraları halen sarılmaya devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ancak sahibine ulaşılamadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve yaklaşık 500 gün muhafaza altında tutulan 37 çelik kasa, polis kamerası önünde itfaiye ekiplerince demir kesme makineleri ve balyoz yardımıyla açılabildi.

Kahramanmaraş depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ancak sahibine ulaşılamadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve yaklaşık 500 gün muhafaza altında tutulan 37 çelik kasa, polis kamerası önünde itfaiye ekiplerince demir kesme makineleri ve balyoz yardımıyla açılabildi.

Valilik oluruyla oluşturulan komisyon koordinesinde açılan kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek. Yetkililer, numaralandırılmış delil torbalarına konulan malzemelerin teslim edilmesi sürecinin titizlikle yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin malzemelerinin varislerine teslim edileceğini bildirdi.

Valilik oluruyla oluşturulan komisyon koordinesinde açılan kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek. Yetkililer, numaralandırılmış delil torbalarına konulan malzemelerin teslim edilmesi sürecinin titizlikle yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin malzemelerinin varislerine teslim edileceğini bildirdi.
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