'Seks Kasedi' İddiaları Sonrası Mustafa Sarıgül'ün Oğlundan Duygusal Paylaşım!
'Seks Kasedi' İddiaları Sonrası Mustafa Sarıgül'ün Oğlundan Duygusal Paylaşım!
'Seks Kasedi' iddiaları sonrası Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Emir Sarıgül, 'Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu Cumhuriyet tarihinin tek şehit milletvekili oldu. Dedem’in bu acı vefatı, merhume Annem’de ciddi travmalar oluşturdu ve ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı... Bu süreçte çok şeyler gördük, sanmıştık. Ama bugün yapılan şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik' dedi.
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Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü ve olay bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan gündemi haline geldi.
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Videonun montaj olduğunu ve şantaj içerdiğini savunan Sarıgül, " Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” açıklaması yaptı.
Sarıgül ardından paylaştığı videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" dedi.
'Seks Kasedi' iddiaları sonrası Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Emir Sarıgül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇
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Emir Sarıgül'ün paylaşımı 👇
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