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'Seks Kasedi' İddiaları Sonrası Mustafa Sarıgül'ün Oğlundan Duygusal Paylaşım!

'Seks Kasedi' İddiaları Sonrası Mustafa Sarıgül'ün Oğlundan Duygusal Paylaşım!

Mustafa Sarıgül
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 15:24

'Seks Kasedi' iddiaları sonrası Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Emir Sarıgül, 'Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu Cumhuriyet tarihinin tek şehit milletvekili oldu. Dedem’in bu acı vefatı, merhume Annem’de ciddi travmalar oluşturdu ve ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı... Bu süreçte çok şeyler gördük, sanmıştık. Ama bugün yapılan şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik' dedi. 

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Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü ve olay bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan gündemi haline geldi.

Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü ve olay bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan gündemi haline geldi.

Sarıgül'ün avukatları ise ulusal kriminal büro tarafından yapılan incelemede görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Videonun montaj olduğunu ve şantaj içerdiğini savunan Sarıgül, " Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” açıklaması yaptı.

Videonun montaj olduğunu ve şantaj içerdiğini savunan Sarıgül, " Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” açıklaması yaptı.

Sarıgül ardından paylaştığı videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" dedi.

'Seks Kasedi' iddiaları sonrası Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

'Seks Kasedi' iddiaları sonrası Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Emir Sarıgül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

Emir Sarıgül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Köksaloğlu’ndan bu güne 50 küsür yıldır siyasetin içinde olan, siyasetin, siyasetçinin en önemli unsuru olan halkın teveccühüne mazhar olmuş bir aileyiz.

Bu süre zarfında çok badireler atlattık, çok şeyler yaşadık, çokça bedeller ödedik.

Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu, bu uğurda katledilerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek şehit milletvekili oldu.

Dedem’in bu acı vefatı, merhume Annem’de ciddi travmalar oluşturdu ve yakalandığı hastalığa direnemeyerek daha ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı.

Başta da dediğim gibi, bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık, ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık.

Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik.

Her zaman teveccühüne mazhar olduğumuz halkımızın desteği ile, bu aşağılıklığı yapanlara karşı mücadelemizi sürdürecek, ve hukuk önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız.'

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Emir Sarıgül'ün paylaşımı 👇

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