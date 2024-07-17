Mustafa Sarıgül'ün Avukatlarından 'Seks Kasedi' İddialarıyla İlgili Açıklama!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'seks kasedi' iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 'Görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül’e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur' denildi.

Görüntülere yayın yasağı da geldi.