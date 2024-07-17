Mustafa Sarıgül'ün Avukatlarından 'Seks Kasedi' İddialarıyla İlgili Açıklama!
Mustafa Sarıgül'ün Avukatlarından 'Seks Kasedi' İddialarıyla İlgili Açıklama!
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'seks kasedi' iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, 'Görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül’e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur' denildi.
Görüntülere yayın yasağı da geldi.
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Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü ve olay bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan gündemi haline geldi.
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Videonun montaj olduğunu ve şantaj içerdiğini savunan Sarıgül, " Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” açıklaması yaptı.
Sarıgül ardından paylaştığı videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.
Mustafa Sarıgül'ün avukatları da görüntülerin montaj olduğunun tespit edildiği yönünde rapor aldıklarını ve görüntülerle ilgili yayın yasağa çıkarıldığını duyurdu.
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