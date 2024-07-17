Mustafa Sarıgül’den Kaset İddiaları Sonrası Yeni Açıklama: “Kaçtıkları Yere Kadar Kovalayacağım”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki kaset iddiaları sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. Saldırıyı alçakça olarak tanımlayan Sarıgül, kriminal büronun inceleme raporunda görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Mustafa Sarıgül ayrıca bu kumpası yapanlarla hesaplaşacağını da ifade etti.