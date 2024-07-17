Mustafa Sarıgül’den Kaset İddiaları Sonrası Yeni Açıklama: “Kaçtıkları Yere Kadar Kovalayacağım”
Mustafa Sarıgül’den Kaset İddiaları Sonrası Yeni Açıklama: “Kaçtıkları Yere Kadar Kovalayacağım”
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki kaset iddiaları sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. Saldırıyı alçakça olarak tanımlayan Sarıgül, kriminal büronun inceleme raporunda görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Mustafa Sarıgül ayrıca bu kumpası yapanlarla hesaplaşacağını da ifade etti.
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Dün akşam Twitter’da yayınlanan ve iki erkeğin cinsel yönden yakınlaşmasının yer aldığı videodaki kişilerin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve koruması olduğu iddia edilmişti.
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Mustafa Sarıgül, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ve 25 yıllık korumasının da montajla videoya yerleştirildiğini açıklamıştı.
Sarıgül akşam saatlerinde bir video daha yayınlandı.
Alçakça saldırı sonrasında kriminal büronun yaptığı incelemede görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığının kanıtlandığını söyleyen Sarıgül, hayatının sonuna kadar bu iftirayı atanlarla hesaplaşacağını söyledi.
İşte Mustafa Sarıgül’ün açıklaması 👇
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