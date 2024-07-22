Gittiği Şehirlerin Tabelalarıyla Fotoğraf Çekilen Vatandaş Viral Oldu

Gezi tutkunu bir vatandaş, gittiği şehirlerin tabelalarının önünde fotoğraf çekildi. Tüm fotoğraflar tek bir videoda birleşti ve ortaya çıkan video sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezgin vatandaş, gittiği şehirlerde tabelaların önünde fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşın gezdiği hiçbir şehiri es geçmeden çekildiği fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.
O video 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Izmir tabelasindan bi kisi eksiltin, cünkü ben artık yoğum
2
işsiz