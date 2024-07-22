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Gittiği Şehirlerin Tabelalarıyla Fotoğraf Çekilen Vatandaş Viral Oldu

Gittiği Şehirlerin Tabelalarıyla Fotoğraf Çekilen Vatandaş Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 21:16

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Gezi tutkunu bir vatandaş, gittiği şehirlerin tabelalarının önünde fotoğraf çekildi. Tüm fotoğraflar tek bir videoda birleşti ve ortaya çıkan video sosyal medyada viral oldu.

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Gezgin vatandaş, gittiği şehirlerde tabelaların önünde fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Gezgin vatandaş, gittiği şehirlerde tabelaların önünde fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Vatandaşın gezdiği hiçbir şehiri es geçmeden çekildiği fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.

Vatandaşın gezdiği hiçbir şehiri es geçmeden çekildiği fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.

O video 👇

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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Kamil Hepdogru

Izmir tabelasindan bi kisi eksiltin, cünkü ben artık yoğum

site sakini

işsiz