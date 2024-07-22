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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Z Kuşağı Yorumu: "Elalem Ne Der?" Cümlesini Yok Ettiler

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Z Kuşağı Yorumu: "Elalem Ne Der?" Cümlesini Yok Ettiler

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 20:42

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Z Kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında doğmuş olan bireyleri kapsar. Bu kuşak, teknolojinin ve internetin yaygın olduğu bir dünyada büyüyerek dijital doğanlar olarak tanımlanır. @nowdoitintr isimli TikTok kullanıcısı, takipçilerine Z Kuşağını yorumlayarak anlattı.

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Z Kuşağının önce olumlu, daha sonra olumsuz yanlarından bahseden sosyal medya kullanıcısı, yeniliklere en açık kuşağı Z Kuşağı olarak tanımlarken "Elalem ne der?" sorusunu yok ettiklerini söyledi.

Z Kuşağının önce olumlu, daha sonra olumsuz yanlarından bahseden sosyal medya kullanıcısı, yeniliklere en açık kuşağı Z Kuşağı olarak tanımlarken "Elalem ne der?" sorusunu yok ettiklerini söyledi.

Kendisi de Z Kuşağı olan sosyal medya kullanıcısı, Z Kuşağının flört hayatının korkunç olduğunu da ekledi.

Kendisi de Z Kuşağı olan sosyal medya kullanıcısı, Z Kuşağının flört hayatının korkunç olduğunu da ekledi.

Satranç oynamaya benzettiği flört hayatını, güzel ve içten olması gerekirken Z Kuşağı'nın, toksik ve hastalıklı bir şekilde yaşadığını söyledi.

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