Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Z Kuşağı Yorumu: "Elalem Ne Der?" Cümlesini Yok Ettiler

Z Kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında doğmuş olan bireyleri kapsar. Bu kuşak, teknolojinin ve internetin yaygın olduğu bir dünyada büyüyerek dijital doğanlar olarak tanımlanır. @nowdoitintr isimli TikTok kullanıcısı, takipçilerine Z Kuşağını yorumlayarak anlattı.