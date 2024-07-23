Atatürk Tablosu ile Fotoğraf Çekilen Ebrar Karakurt: "Atamla Fotoğraf Çekildik"

Milli Voleybolcumuz Melissa Vargas, kamerayı eline alıp Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun fotoğraflarını çekti. O anlar videoya kaydedildi.
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A Milli Takımın yıldız voleybolcusu Ebrar Karakurt her fırsatta Atatürk'e duyduğu sevgi ve minneti dillendirmeyi ihmal etmiyor.
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Bu defa da Atatürk tablosuyla fotoğraf çekilen Karakurt'un "Atamla fotoğraf çekildik" dediği duyuldu.
Kamerayı eline alan Vargas, Karakurt'un ardından Derya Cebecioğlu'nun da Atatürk tablosu ile beraber fotoğrafını çekti.
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