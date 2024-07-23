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Atatürk Tablosu ile Fotoğraf Çekilen Ebrar Karakurt: "Atamla Fotoğraf Çekildik"

Atatürk Tablosu ile Fotoğraf Çekilen Ebrar Karakurt: "Atamla Fotoğraf Çekildik"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 14:42

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Milli Voleybolcumuz Melissa Vargas, kamerayı eline alıp Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun fotoğraflarını çekti. O anlar videoya kaydedildi.

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A Milli Takımın yıldız voleybolcusu Ebrar Karakurt her fırsatta Atatürk'e duyduğu sevgi ve minneti dillendirmeyi ihmal etmiyor.

A Milli Takımın yıldız voleybolcusu Ebrar Karakurt her fırsatta Atatürk'e duyduğu sevgi ve minneti dillendirmeyi ihmal etmiyor.

Bu defa da Atatürk tablosuyla fotoğraf çekilen Karakurt'un "Atamla fotoğraf çekildik" dediği duyuldu.

Bu defa da Atatürk tablosuyla fotoğraf çekilen Karakurt'un "Atamla fotoğraf çekildik" dediği duyuldu.

Kamerayı eline alan Vargas, Karakurt'un ardından Derya Cebecioğlu'nun da Atatürk tablosu ile beraber fotoğrafını çekti.

Kamerayı eline alan Vargas, Karakurt'un ardından Derya Cebecioğlu'nun da Atatürk tablosu ile beraber fotoğrafını çekti.

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