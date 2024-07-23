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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yer Alacak Ülkelerin Kıyafetleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yer Alacak Ülkelerin Kıyafetleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 13:19

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında sahne alacak ülkeler, dev organizasyonda giyecekleri kıyafetleri belirledi. 👇🏻

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1. Brezilya

1. Brezilya

2. Moğolistan

2. Moğolistan

3. ABD

3. ABD

4. Tayvan

4. Tayvan

5. Tayvan

5. Tayvan
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6. Haiti

6. Haiti

7. İspanya

7. İspanya

8. Güney Kore

8. Güney Kore

9. Litvanya

9. Litvanya

10. Kanada

10. Kanada
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11. Tayland

11. Tayland

12. Avusturalya

12. Avusturalya

13. Meksika

13. Meksika

14. Çek Cumhuriyeti

14. Çek Cumhuriyeti

15. Büyük Britanya

15. Büyük Britanya
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16. Jamaika

16. Jamaika

17. Polonya

17. Polonya

18. Estonya

18. Estonya

19. İrlanda

19. İrlanda

20. İsviçre

20. İsviçre
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21. Almanya

21. Almanya

22. Portekiz

22. Portekiz

23. İsrail

23. İsrail

24. Türkiye

24. Türkiye

25. Bulgaristan

25. Bulgaristan
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