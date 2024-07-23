2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yer Alacak Ülkelerin Kıyafetleri
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yer Alacak Ülkelerin Kıyafetleri
Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında sahne alacak ülkeler, dev organizasyonda giyecekleri kıyafetleri belirledi. 👇🏻
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1. Brezilya
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2. Moğolistan
3. ABD
4. Tayvan
5. Tayvan
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6. Haiti
7. İspanya
8. Güney Kore
9. Litvanya
10. Kanada
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11. Tayland
12. Avusturalya
13. Meksika
14. Çek Cumhuriyeti
15. Büyük Britanya
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16. Jamaika
17. Polonya
18. Estonya
19. İrlanda
20. İsviçre
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21. Almanya
22. Portekiz
23. İsrail
24. Türkiye
25. Bulgaristan
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