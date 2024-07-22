TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu'dan Daniele Santarelli İtirafı

Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız için medya günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile olan anısı anlattı.