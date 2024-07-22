TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu'dan Daniele Santarelli İtirafı
TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu'dan Daniele Santarelli İtirafı
Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız için medya günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile olan anısı anlattı.
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Fransa'da Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları çok az bir süre kala dev organizasyonda ülkemizi temsil edecek sporcularımızdan Filenin Sultanları, dün basının karşısına çıktı.
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TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu.
Daniele Santarelli, "Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik, Olimpiyatlardan güzel bir sonuçla ayrılacağız." dedi.
Kaptan Eda Erdem de Paris 2024'ün çok zorlu geçeceğini ancak madalya kazanacaklarına inandıklarını belirtti.
Süleymanoğlu ise "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bazı sakatlıklarımız oldu. İnşallah madalyayla döneceğimizi düşünüyorum." diyerek düşüncelerini ifade ederken Santarelli olan bir anısı anlattı.
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"Dani arabamı vurdu, madalya gelmezse şikayet edeceğim." 👇
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