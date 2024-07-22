Bursasporlu Okan Yılmaz Marsilya'ya İmza Atıp Kararından Vazgeçince Sizi Şaşırtacak Bir Olaya İmza Atmış
Bursasporlu Okan Yılmaz Marsilya'ya İmza Atıp Kararından Vazgeçince Sizi Şaşırtacak Bir Olaya İmza Atmış
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1999'dan 2005'e kadar Bursa Atatürk Stadyumu'nda adı en çok anılan futbolculardan olan Okan Yılmaz, 2000'li yılların başında Süper Lig'in en popüler golcülerinden biriydi.
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Futbola İnegölspor altyapısında başlayan Yılmaz, 1996'da İnegölspor'un A takımına yükselmiş, 1998'de de Bursaspor'a transfer olmuştu.
Ortaya koyduğu mücadele ile takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Yılmaz, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Süper Lig gol kralı unvanını kazanmıştı.
Ancak 2003-2004 sezonunda Bursaspor'un küme düşmesine engel olamamıştı.
Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunun başında Okan Yılmaz'ın kariyerine damga vuran bir olay yaşandı.
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Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Marsilya, Yılmaz'ı transfer etmek istedi ve golcü futbolcu da bu teklifi kabul ederek Marsilya ile sözleşme imzaladı.
O dönem 23 yaşındaki futbolcu, bu kararından "İkinci kez gol kralı olmuştum ve bonservisim elimdeydi. Bana kentte büyük bir ilgi vardı. Ben de bırakıp gitmek istemedim" düşüncesiyle son anda vazgeçti.
Fakat imzayı atmıştı. Sonrasında ne mi oldu?
"Sözleşmenin feshi için 500 bin dolar istediler. Çantanın içine para diye gazete kağıtlarını doldurduk. Yöneticimiz çantayı verirken karşı tarafın elinden evrakları alıp kaçtı."
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