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Bursasporlu Okan Yılmaz Marsilya'ya İmza Atıp Kararından Vazgeçince Sizi Şaşırtacak Bir Olaya İmza Atmış

Bursasporlu Okan Yılmaz Marsilya'ya İmza Atıp Kararından Vazgeçince Sizi Şaşırtacak Bir Olaya İmza Atmış

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 10:11 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 10:38

Türk futbol tarihinde hatta dünya futbolunda ilginç transfer olaylarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Ama Bursasporlu Okan Yılmaz'ın Fransız temsilcisi Marsilya ile başından geçeni ilk kez duyacak olabilirsiniz.

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1999'dan 2005'e kadar Bursa Atatürk Stadyumu'nda adı en çok anılan futbolculardan olan Okan Yılmaz, 2000'li yılların başında Süper Lig'in en popüler golcülerinden biriydi.

1999'dan 2005'e kadar Bursa Atatürk Stadyumu'nda adı en çok anılan futbolculardan olan Okan Yılmaz, 2000'li yılların başında Süper Lig'in en popüler golcülerinden biriydi.

Futbola İnegölspor altyapısında başlayan Yılmaz, 1996'da İnegölspor'un A takımına yükselmiş, 1998'de de Bursaspor'a transfer olmuştu.

Futbola İnegölspor altyapısında başlayan Yılmaz, 1996'da İnegölspor'un A takımına yükselmiş, 1998'de de Bursaspor'a transfer olmuştu.

Ortaya koyduğu mücadele ile takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Yılmaz, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Süper Lig gol kralı unvanını kazanmıştı.

Ortaya koyduğu mücadele ile takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Yılmaz, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Süper Lig gol kralı unvanını kazanmıştı.

Ancak 2003-2004 sezonunda Bursaspor'un küme düşmesine engel olamamıştı.

Ancak 2003-2004 sezonunda Bursaspor'un küme düşmesine engel olamamıştı.

Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunun başında Okan Yılmaz'ın kariyerine damga vuran bir olay yaşandı.

Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunun başında Okan Yılmaz'ın kariyerine damga vuran bir olay yaşandı.
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Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Marsilya, Yılmaz'ı transfer etmek istedi ve golcü futbolcu da bu teklifi kabul ederek Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Marsilya, Yılmaz'ı transfer etmek istedi ve golcü futbolcu da bu teklifi kabul ederek Marsilya ile sözleşme imzaladı.

O dönem 23 yaşındaki futbolcu, bu kararından "İkinci kez gol kralı olmuştum ve bonservisim elimdeydi. Bana kentte büyük bir ilgi vardı. Ben de bırakıp gitmek istemedim" düşüncesiyle son anda vazgeçti.

O dönem 23 yaşındaki futbolcu, bu kararından "İkinci kez gol kralı olmuştum ve bonservisim elimdeydi. Bana kentte büyük bir ilgi vardı. Ben de bırakıp gitmek istemedim" düşüncesiyle son anda vazgeçti.

Fakat imzayı atmıştı. Sonrasında ne mi oldu?

Fakat imzayı atmıştı. Sonrasında ne mi oldu?

"Sözleşmenin feshi için 500 bin dolar istediler. Çantanın içine para diye gazete kağıtlarını doldurduk. Yöneticimiz çantayı verirken karşı tarafın elinden evrakları alıp kaçtı."

"Sözleşmenin feshi için 500 bin dolar istediler. Çantanın içine para diye gazete kağıtlarını doldurduk. Yöneticimiz çantayı verirken karşı tarafın elinden evrakları alıp kaçtı."

'Ama biz hep senaryo kurduk. El çantası aldım ve içine gazete kağıtları doldurdum, para diye verip elinden evrakları alıp kaçacaktık. İstanbul'da buluştuk önce parayı istediler ama biz de önce evrakları istedik. Yönetici abimiz çantayı verirken elinden evrakları aldı ve kaçtı. Havaalanı şube müdürü de Bursalı, bir şey de yapamadı, beni de tanıyor. Adamlar hırsız var diye bağırıken bizimkiler evrakları aldı kaçtı ve olay da kapandı”

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