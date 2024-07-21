Görüş Bildir
Haberler
Spor
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 21:02

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bu nasıl bir denk geliş? 😂

1. Bu nasıl bir denk geliş? 😂
twitter.com

2. 🤣🤣

2. 🤣🤣
twitter.com

3. Çok yaratıcı. 😅

3. Çok yaratıcı. 😅
twitter.com

4. Yine kaybetti...

4. Yine kaybetti...
twitter.com

5. "Kurutma makinesi" 🥲

5. "Kurutma makinesi" 🥲
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hahahaa aynısı. 👌

6. Hahahaa aynısı. 👌
twitter.com

7. Haklı. 👍🏻

7. Haklı. 👍🏻
twitter.com

8. Güzeldi. 😬

8. Güzeldi. 😬
twitter.com

9. Hala oynarsa helal olsun. 💪🏻

9. Hala oynarsa helal olsun. 💪🏻
twitter.com

10. Her yere bu kadar uyması. 🙌

10. Her yere bu kadar uyması. 🙌
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yeni bir kaos başlayacak gibi. 🙄

11. Yeni bir kaos başlayacak gibi. 🙄
twitter.com

12. Kutlama videosu hala akıllardadır büyük ihtimalle. 😆

12. Kutlama videosu hala akıllardadır büyük ihtimalle. 😆
twitter.com

13. TFF değişti bakalım. 🤨

13. TFF değişti bakalım. 🤨
twitter.com

14. Kız arkadaşına sabırlar.

14. Kız arkadaşına sabırlar.
twitter.com

15. Formayı görünce sizin aklınıza ilk kim geldi?

15. Formayı görünce sizin aklınıza ilk kim geldi?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Beşiktaş Tinder kullandığı için genç futbolcuyla yollarını ayırmıştı...

16. Beşiktaş Tinder kullandığı için genç futbolcuyla yollarını ayırmıştı...
twitter.com

17. Sizce başarılı olur mu?

17. Sizce başarılı olur mu?
twitter.com

18. Hiç kolay değil gerçekten. 😁

18. Hiç kolay değil gerçekten. 😁
twitter.com

19. EURO 2024'e alıştık tabii.

19. EURO 2024'e alıştık tabii.
twitter.com

20. İzleyen var mı? 😄

20. İzleyen var mı? 😄
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. Düşünceleriniz neler?

21. Düşünceleriniz neler?
twitter.com

22. Son noktayı Fenerbahçe'nin yeni transferi Maxim ile koyalım. Trabzonsporlu bir taraftar, Fransız futbolcuya , "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yazıyor. Maxim'in cevabı ise 👇🏻

22. Son noktayı Fenerbahçe'nin yeni transferi Maxim ile koyalım. Trabzonsporlu bir taraftar, Fransız futbolcuya , "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yazıyor. Maxim'in cevabı ise 👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın