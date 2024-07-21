Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Bu nasıl bir denk geliş? 😂
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2. 🤣🤣
3. Çok yaratıcı. 😅
4. Yine kaybetti...
5. "Kurutma makinesi" 🥲
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6. Hahahaa aynısı. 👌
7. Haklı. 👍🏻
8. Güzeldi. 😬
9. Hala oynarsa helal olsun. 💪🏻
10. Her yere bu kadar uyması. 🙌
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11. Yeni bir kaos başlayacak gibi. 🙄
12. Kutlama videosu hala akıllardadır büyük ihtimalle. 😆
13. TFF değişti bakalım. 🤨
14. Kız arkadaşına sabırlar.
15. Formayı görünce sizin aklınıza ilk kim geldi?
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16. Beşiktaş Tinder kullandığı için genç futbolcuyla yollarını ayırmıştı...
17. Sizce başarılı olur mu?
18. Hiç kolay değil gerçekten. 😁
19. EURO 2024'e alıştık tabii.
20. İzleyen var mı? 😄
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21. Düşünceleriniz neler?
22. Son noktayı Fenerbahçe'nin yeni transferi Maxim ile koyalım. Trabzonsporlu bir taraftar, Fransız futbolcuya , "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yazıyor. Maxim'in cevabı ise 👇🏻
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