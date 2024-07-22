Yine Depresyona mı Girdi? Wanda Nara Tatilin Keyfini Çıkartırken Icardi'de Moraller Sıfır Gibi
Yine Depresyona mı Girdi? Wanda Nara Tatilin Keyfini Çıkartırken Icardi'de Moraller Sıfır Gibi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılığı hala konuşulan Wanda Nara, plajda keyifli anlar yaşadığı fotoğrafları paylaştı. Öte yandan, Icardi'nin aynı gün bir gece kulübünde yalnız başına görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.
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Son zamanlarda futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara ile boşanma kararı almıştı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Wanda, "Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" demişti.
Ayrılık sonrası ikilinin halleri, yine gündem oldu.
Nara, çocuklarıyla birlikte ülkesi Arjantin'e döndü.
Brezilya'ya tatile giden model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine çok konuşuldu.
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Icardi ise GazeteMagazin tarafından Etiler'de bir gece kulübünde görüntülendi.
31 yaşındaki futbolcunun dalgın ve mutsuz olduğu ifade edilirken telefonu da elinden düşürmediği belirtildi.
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