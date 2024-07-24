Sokak Röportajında Modernlikte Çığır Açan Aile Viral Oldu: "Ailene İtiraf Etmek İstediğin Bir Şey Var Mı?"

Sokak röportajına denk gelen genç kız 'Ailene itiraf etmek istediğin bir şey var mı?' sorusunu yanıtladı. Ardından ailenin de röportaja dahil olmasıyla ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Ailesine hiçbir şey itiraf etmesine gerek kalmadığını söyleyen genç kız, çok özgür bir aile olduklarını, ailesinin onu hiç kısıtlamadığını açıkladı.
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Ardından röportaja katılan anne-baba "Issız bir adada kalsanız yanınıza alacağınız ilk 3 şey nedir?" sorusuna "alkol, sigara, çakmak" yanıtı verdi.
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