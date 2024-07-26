Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Bitmek Bilmeyen 'El Bakımı' Rutini Gündem Oldu

Gün boyunca ellerimiz çeşitli dış etkenlere maruz kaldığından, düzenli bakım oldukça önemlidir. @ezgi.diiinnc isimli içerik üreticisi, el bakım rutinini takipçileriyle paylaştı.
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Elleri için renkli sabunlarla bakım suyu hazırlayan sosyal medya kullanıcısının, birçok ürün kullandığı bitmek bilmeyen el bakım rutini viral oldu.
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Sosyal medya kullanıcısı, videoyu 'Ellerin ne kadar bakımlı ve zarif rutini' notuyla paylaştı.
O rutin 👇
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