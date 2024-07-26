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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Bitmek Bilmeyen 'El Bakımı' Rutini Gündem Oldu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Bitmek Bilmeyen 'El Bakımı' Rutini Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 12:50

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Gün boyunca ellerimiz çeşitli dış etkenlere maruz kaldığından, düzenli bakım oldukça önemlidir. @ezgi.diiinnc isimli içerik üreticisi, el bakım rutinini takipçileriyle paylaştı.

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Elleri için renkli sabunlarla bakım suyu hazırlayan sosyal medya kullanıcısının, birçok ürün kullandığı bitmek bilmeyen el bakım rutini viral oldu.

Elleri için renkli sabunlarla bakım suyu hazırlayan sosyal medya kullanıcısının, birçok ürün kullandığı bitmek bilmeyen el bakım rutini viral oldu.

Sosyal medya kullanıcısı, videoyu 'Ellerin ne kadar bakımlı ve zarif rutini' notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcısı, videoyu 'Ellerin ne kadar bakımlı ve zarif rutini' notuyla paylaştı.

O rutin 👇

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