Kadınlar Kılıçta Ülkemizi Olimpiyatlarda Temsil Eden İlk Sporcumuz Nisanur Erbil Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Kadınlar Kılıçta Ülkemizi Olimpiyatlarda Temsil Eden İlk Sporcumuz Nisanur Erbil Gözyaşlarına Hakim Olamadı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Kadınlar Kılıç Bireysel müsabakalarında milli sporcumuz Nisanur Erbil, rakibini yenerek son 16 turuna yükselmişti.
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21 yaşındaki Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcusu Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız Sara Balzer ile kaşı karşıya geldi ve mücadeleyi 15-5 kaybederek elendi.
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Mücadeleyi kaybettikten sonra röportaj veren milli sporcu, duygularına hakim olamadı. Rakibi karşısında elinden geleni ardına koymadığını belirterek, bu yollardan gülerek de çıkacağının sözünü verdi.
Videonun tamamı için :
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yapacak bisey yok bir dahakine iyi hazırlan neyin ağlaması bu şimdi 😒😒😒