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Dünyaca Ünlü Sharon Stone Uluslararası İkon Ödülü Gecesi İçin Türkiye'ye Geldi

Dünyaca Ünlü Sharon Stone Uluslararası İkon Ödülü Gecesi İçin Türkiye'ye Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 23:26

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Amerikalı oyuncu Sharon Stone, Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü gecesi için Türkiye'ye geldi. Sanatçının, 2 Ağustos'ta Bodrum'da gerçekleşecek gala öncesinde İstanbul'u gezeceği söyleniyordu.

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İlk defa Amerika dışında yapılacak Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü galasına katılacak dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Global İkon Ödülü'nü alacak.

İlk defa Amerika dışında yapılacak Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü galasına katılacak dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Global İkon Ödülü'nü alacak.

Sanatçının, bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik için Türkiye'ye geldiği görüntülendi.

Sanatçının, bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik için Türkiye'ye geldiği görüntülendi.

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