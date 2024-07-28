Dünyaca Ünlü Sharon Stone Uluslararası İkon Ödülü Gecesi İçin Türkiye'ye Geldi

Amerikalı oyuncu Sharon Stone, Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü gecesi için Türkiye'ye geldi. Sanatçının, 2 Ağustos'ta Bodrum'da gerçekleşecek gala öncesinde İstanbul'u gezeceği söyleniyordu.
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İlk defa Amerika dışında yapılacak Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü galasına katılacak dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Global İkon Ödülü'nü alacak.
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Sanatçının, bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik için Türkiye'ye geldiği görüntülendi.
Videonun tamamı için:
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