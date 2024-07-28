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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı Ters Köşe Erkeklere Olan İnancınızı Azaltacak

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı Ters Köşe Erkeklere Olan İnancınızı Azaltacak

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 22:04

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TikTok'ta akım olan 'biz ne açık ne de kapalı kızlarız' akımına yeni bir yorum getiren @ttunahanna isimli sosyal medya kullanıcısı, yaptığı ters köşe ile erkeklere olan inancınızı azaltacak.

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Videoya "Biz ne açık ne de kapalı erkekleriz, biz kalbi kırık erkekleriz" cümlesiyle başlayan sosyal medya kullanıcısı, ilk anda kalpleri burksa da devamında yaptığı ters köşeyle kadınlara seslendi.

Videoya "Biz ne açık ne de kapalı erkekleriz, biz kalbi kırık erkekleriz" cümlesiyle başlayan sosyal medya kullanıcısı, ilk anda kalpleri burksa da devamında yaptığı ters köşeyle kadınlara seslendi.

Erkeklere inanılmamaması gerektiğini belirterek tatlısını yapmaya devam etti...

Erkeklere inanılmamaması gerektiğini belirterek tatlısını yapmaya devam etti...

'Sizi yalanlarımızla pişirdiysek erkekler olarak, biraz da şu tatlıyı pişirelim'

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