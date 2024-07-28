Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı Ters Köşe Erkeklere Olan İnancınızı Azaltacak

TikTok'ta akım olan 'biz ne açık ne de kapalı kızlarız' akımına yeni bir yorum getiren @ttunahanna isimli sosyal medya kullanıcısı, yaptığı ters köşe ile erkeklere olan inancınızı azaltacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoya "Biz ne açık ne de kapalı erkekleriz, biz kalbi kırık erkekleriz" cümlesiyle başlayan sosyal medya kullanıcısı, ilk anda kalpleri burksa da devamında yaptığı ters köşeyle kadınlara seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeklere inanılmamaması gerektiğini belirterek tatlısını yapmaya devam etti...
Videonun tamamı için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın