Adana'da Bir Vatandaş Beslediği Yılan Tarafından 2 Kere Isırıldı!

Yılanlar, doğru bakım ve ilgi ile uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler ancak yılanların saldırgan davranışlarıyla ilgili riskler bulunmaktadır.
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Yılan besleyen bir vatandaş, bu riskli durumlardan biriyle karşı karşıya kaldı.
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Adana'da beslediği yılan tarafından yüzünden ve elinden olmak üzere 2 kez ısırılan vatandaş, başka bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.
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