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Adana'da Bir Vatandaş Beslediği Yılan Tarafından 2 Kere Isırıldı!

Adana'da Bir Vatandaş Beslediği Yılan Tarafından 2 Kere Isırıldı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 18:49

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Yılanlar, doğru bakım ve ilgi ile uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler ancak yılanların saldırgan davranışlarıyla ilgili riskler bulunmaktadır.

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Yılan besleyen bir vatandaş, bu riskli durumlardan biriyle karşı karşıya kaldı.

Yılan besleyen bir vatandaş, bu riskli durumlardan biriyle karşı karşıya kaldı.

Adana'da beslediği yılan tarafından yüzünden ve elinden olmak üzere 2 kez ısırılan vatandaş, başka bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

Adana'da beslediği yılan tarafından yüzünden ve elinden olmak üzere 2 kez ısırılan vatandaş, başka bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

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