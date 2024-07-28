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İçerik Üreticisi Fatih Ekşi'nin Özgün Rezidans Tasarımı ile Tanışın: Mısırdan İlham Aldı!

İçerik Üreticisi Fatih Ekşi'nin Özgün Rezidans Tasarımı ile Tanışın: Mısırdan İlham Aldı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 16:40

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Fatih Ekşi, özgün ve ilgi çekici tasarımlar konusundaki yeteneğiyle bilinir. Mimari ve tasarım projeleriyle dikkat çeken Ekşi, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip.

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İlham verici içerikleri ve yaratıcı projeleriyle tanınan Ekşi, yepyeni bir tasarımıyla gündeme geldi.

İlham verici içerikleri ve yaratıcı projeleriyle tanınan Ekşi, yepyeni bir tasarımıyla gündeme geldi.

Fatih Ekşi'nin mısırdan ilham alarak tasarladığı rezidans, ilgi çekici tasarımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fatih Ekşi'nin mısırdan ilham alarak tasarladığı rezidans, ilgi çekici tasarımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

O büyüleyici tasarım için👇

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