İçerik Üreticisi Fatih Ekşi'nin Özgün Rezidans Tasarımı ile Tanışın: Mısırdan İlham Aldı!

Fatih Ekşi, özgün ve ilgi çekici tasarımlar konusundaki yeteneğiyle bilinir. Mimari ve tasarım projeleriyle dikkat çeken Ekşi, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip.
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İlham verici içerikleri ve yaratıcı projeleriyle tanınan Ekşi, yepyeni bir tasarımıyla gündeme geldi.
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Fatih Ekşi'nin mısırdan ilham alarak tasarladığı rezidans, ilgi çekici tasarımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
O büyüleyici tasarım için👇
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