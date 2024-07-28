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85 Yaşındaki Harputlu Amcanın Etnik Grupların Farklılığı Üzerine Ders Niteliğindeki Konuşması

85 Yaşındaki Harputlu Amcanın Etnik Grupların Farklılığı Üzerine Ders Niteliğindeki Konuşması

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 17:34

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Etnik grupların farklılığı, dünyamızın zengin kültürel mozaiğinin en önemli parçalarından biridir. Bu farklılıkları anlamak, dünya genelinde uyum ve hoşgörünün kapılarını açar. 85 yaşındaki Harputlu amcanın, konuyla ilgili söyledikleri sosyal medyada beğeni topladı.

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85 yaşındaki amca, etnik grupların farklılığı ile ilgili ders niteliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

85 yaşındaki amca, etnik grupların farklılığı ile ilgili ders niteliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kendi küçüklüğünden örnekler veren amca, eskiden etnik köken farklılıklarının hoşgörü ile karşılandığını, günümüzde ise insanların birbirlerine karşı hoşgörülerinin kalmadığını ifade etti.

Kendi küçüklüğünden örnekler veren amca, eskiden etnik köken farklılıklarının hoşgörü ile karşılandığını, günümüzde ise insanların birbirlerine karşı hoşgörülerinin kalmadığını ifade etti.

Ders niteliğindeki konuşmanın tamamı için 👇

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