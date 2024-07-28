85 Yaşındaki Harputlu Amcanın Etnik Grupların Farklılığı Üzerine Ders Niteliğindeki Konuşması

Etnik grupların farklılığı, dünyamızın zengin kültürel mozaiğinin en önemli parçalarından biridir. Bu farklılıkları anlamak, dünya genelinde uyum ve hoşgörünün kapılarını açar. 85 yaşındaki Harputlu amcanın, konuyla ilgili söyledikleri sosyal medyada beğeni topladı.