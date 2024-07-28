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Eve Yiyecek Alamadığı İçin Eşi Tarafından Terk Edilen Vatandaş: "Çocuklarımız Tavuk İstiyor Alamıyorum"

Eve Yiyecek Alamadığı İçin Eşi Tarafından Terk Edilen Vatandaş: "Çocuklarımız Tavuk İstiyor Alamıyorum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 18:02

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Ekonomik zorluklar, geçim sıkıntıları ve artan yaşam maliyetleri, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmaya devam ediyor. Bu durum, aile bireyleri arasında stres ve gerginliğe yol açarak ilişkileri de olumsuz etkileyebiliyor.

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Sokak röportajında bir vatandaş, eve yiyecek alamadığı için eşinin çocuklarıyla birlikte onu terk ettiğini açıkladı.

Sokak röportajında bir vatandaş, eve yiyecek alamadığı için eşinin çocuklarıyla birlikte onu terk ettiğini açıkladı.

“Eşim, eve tavuk alamadığım için çocuklarımla birlikte beni terk etti.”

Eşi terk ettikten sonra psikolojisi bozulan vatandaş, ev kirasını aylardır ödeyemediğini ve çok zor bir durumda olduğunu söyledi.

Eşi terk ettikten sonra psikolojisi bozulan vatandaş, ev kirasını aylardır ödeyemediğini ve çok zor bir durumda olduğunu söyledi.

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