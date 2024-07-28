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Bildiğiniz Tüm Makyaj Trendlerini Unutun: Yabancı İçerik Üreticisinin Gözünden Türk Makyaj Akımı

Bildiğiniz Tüm Makyaj Trendlerini Unutun: Yabancı İçerik Üreticisinin Gözünden Türk Makyaj Akımı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 23:00

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Asoka makyaj akımı, 2001 yapımı Bollywood filmi 'Asoka'dan ilham alınarak ortaya çıkmış ve TikTok'ta viral hale gelmişti. @beuty_benzz isimli TikTok kullanıcısı akıma yeni bir yorum getirdi.

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Makyaj videolarıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı, videoyu "Türk Makyaj Trendi" başlığıyla paylaştı.

Makyaj videolarıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı, videoyu "Türk Makyaj Trendi" başlığıyla paylaştı.

TikTok kullanıcısı, Mega Star Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı ile çektiği videoda, şarkının "Biz böyle mi gördük babamızdan" kısmında Atatürk fotoğrafı gösterdi. Paylaşılan video, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

TikTok kullanıcısı, Mega Star Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı ile çektiği videoda, şarkının "Biz böyle mi gördük babamızdan" kısmında Atatürk fotoğrafı gösterdi. Paylaşılan video, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

O video 👇

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