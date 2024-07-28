Bildiğiniz Tüm Makyaj Trendlerini Unutun: Yabancı İçerik Üreticisinin Gözünden Türk Makyaj Akımı

Asoka makyaj akımı, 2001 yapımı Bollywood filmi 'Asoka'dan ilham alınarak ortaya çıkmış ve TikTok'ta viral hale gelmişti. @beuty_benzz isimli TikTok kullanıcısı akıma yeni bir yorum getirdi.
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Makyaj videolarıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı, videoyu "Türk Makyaj Trendi" başlığıyla paylaştı.
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TikTok kullanıcısı, Mega Star Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı ile çektiği videoda, şarkının "Biz böyle mi gördük babamızdan" kısmında Atatürk fotoğrafı gösterdi. Paylaşılan video, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
O video 👇
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