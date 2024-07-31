Kuzey Kore ve Güney Koreli Sporcular Paris 2024'te Birlikte Fotoğraf Çekildi

Kuzey Kore ve Güney Kore , birbirinden çok farklı siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlere sahip iki ülke olarak ayrışmıştır.
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Japonya tarafından ilhak edilen tek bir ulus olan iki ulus, 1945'te II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana bölünmüş iki devlet olarak bilinir.
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İki ülke arasındaki gerginlik günümüze kadar devam etse de Paris 2024'te sporcuların bir araya gelerek fotoğraf çekildiği görüntülendi.
O anlar 👇
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uzun duymasın bağırmaya başlar yine mazallah