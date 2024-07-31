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Kuzey Kore ve Güney Koreli Sporcular Paris 2024'te Birlikte Fotoğraf Çekildi

Kuzey Kore ve Güney Koreli Sporcular Paris 2024'te Birlikte Fotoğraf Çekildi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 22:52

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Kuzey Kore  ve Güney Kore , birbirinden çok farklı siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlere sahip iki ülke olarak ayrışmıştır.

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Japonya tarafından ilhak edilen tek bir ulus olan iki ulus, 1945'te II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana bölünmüş iki devlet olarak bilinir.

Japonya tarafından ilhak edilen tek bir ulus olan iki ulus, 1945'te II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana bölünmüş iki devlet olarak bilinir.

İki ülke arasındaki gerginlik günümüze kadar devam etse de Paris 2024'te sporcuların bir araya gelerek fotoğraf çekildiği görüntülendi.

İki ülke arasındaki gerginlik günümüze kadar devam etse de Paris 2024'te sporcuların bir araya gelerek fotoğraf çekildiği görüntülendi.

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Ahmet

uzun duymasın bağırmaya başlar yine mazallah